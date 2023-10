TOUT ÇA POUR L’AMOUR Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe, 26 mars 2024, Sablé-sur-Sarthe.

TOUT ÇA POUR L’AMOUR Mardi 26 mars 2024, 20h30 Scène Joël Le Theule Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif enfant : 10 €

Texte ciselé, verbe savoureux et parfois fleuri, Tout ça pour l’amour est interprété avec fougue et passion par Edwige Baily. Ce seul-en-scène prend sa source dans l’histoire vraie d’une femme enseignante, Gabrielle Russier, et d’un amour pur et absolu. Dans un écrin d’ombres et de lumières, la comédienne, également co-auteur du spectacle avec Julien Poncet, offre une magnifique ode à la littérature. Elle évoque, de façon virevoltante et captivante, l’Antigone de Sophocle et convoque également Flaubert, Rimbaud, Camus ou encore Vian. Drôle, émouvant et riche, le spectacle raconte une passion pour la poésie, la littérature, le théâtre et l’amour. Il s’adresse à tous : ceux qui ont adoré découvrir la littérature à l’adolescence pour ne plus la quitter… et ceux qui ont détesté. Un bijou d’intelligence, de finesse, de dérision et d’humour !

Distribution

Texte et mise en scène Julien Poncet | Co-autrice et interprétation Edwige Baily | Scénographie et costumes Renata Gorka | Lumières Julien Poncet | Musique et sound design Raphaël Chamboulet

Scène Joël Le Theule 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lentracte-sable.fr/tout-ca-pour-lamour/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lentracte-sable.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lentracte-sable.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 62 22 22 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-26T21:45:00+01:00

2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-26T21:45:00+01:00

© droits réservés