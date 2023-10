KARL Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe, 21 mars 2024, Sablé-sur-Sarthe.

Gardien de phare, Karl vit seul au milieu de l’océan. Il allume et éteint son phare chaque jour, inlassablement, ce qui semble suffire à son bonheur. Mais un des petits bouts de Karl, Bô, est différent. Curieux et indépendant, il se fait la belle. Prenant son courage à deux mains, Karl part alors à sa recherche… La Compagnie Betty Boibrut’ a imaginé un tangram animé pour nous conter cette touchante histoire : un choix d’une technicité et d’une originalité incroyables ! Sur la face d’un grand cube en bois, les triangles et carrés de bois glissent, s’assemblant de mille façons pour faire naître personnages, objets ou paysages. Les deux comédiennes manipulatrices font éclore sous nos yeux d’enfant un monde fantastique. Véritable voyage initiatique, Karl nous emmène à la découverte du monde et nous invite à élargir nos horizons.

Distribution

De Nathalie Avril et Lucie Gerbet | Marionnettistes Lucie Gerbet, Laetitia Baranger | Compositeur David Charrier | Création lumière Guillaume Cousin, Jordan Lachèvre | Regard extérieur Nadège Tard | Régisseur technique David Charrier | Diffusion Marion Long

