CLIMAX Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe, 15 mars 2024, Sablé-sur-Sarthe.

CLIMAX Vendredi 15 mars 2024, 20h30 Scène Joël Le Theule Tarif plein : 16 € / Tarif réduit : 12 € / Tarif enfant : 9 €

Après le succès de son dernier spectacle Manger, la Compagnie Zygomatic revient sur scène pour tirer la sonnette d’alarme et (r)éveiller notre prise de conscience écologique. La troupe s’attaque à la question de l’urgence climatique, à l’effondrement de la biodiversité et plus largement à la survie de la planète sur laquelle nous vivons tous. Interprété́ avec un humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde les sujets brûlants en défiant les lois de la gravité. Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré́, acrobatie et chansons, le rire est utilisé́ comme une arme de réflexion massive. Poussant un peu plus loin son exploration du spectacle multiforme, les artistes – comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs et mimes – nous embarquent dans un road movie férocement drôle, fertile et libérateur.

Distribution

Écriture et mise en scène Ludovic Pitorin | Avec Aline Barré, Xavier Pierre, Benjamin Scampini, Ludovic Pitorin | Accompagnement artistique Fabien Casseau | Musique Benjamin Scampini | Lumières et constructions Xavier Pierre | Accessoires Patrick Belland | Costumes Alexandra Pierre

Scène Joël Le Theule 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:35:00+01:00

