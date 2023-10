GOLDMEN Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe, 17 février 2024, Sablé-sur-Sarthe.

GOLDMEN Samedi 17 février 2024, 20h30 Scène Joël Le Theule Tarif plein : 42 € / Tarif réduit : 38 € / Tarif enfant : 38 €

Réunis autour d’Alain Stevez, miroir vocal du chanteur iconique, le groupe vous transporte dans un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis Envole-moi en passant par Encore un matin ou Il suffira d’un signe. Avec ce concert « tribute » conçu comme un véritable hommage, les Goldmen écument les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur. Avec une énergie sans limite et un mimétisme de caméléon, les six musiciens réussissent la magie de nous faire revivre les concerts mythiques du chanteur préféré des Français. C’est simple, Quand la musique est bonne, on en redemande !

Distribution

Avec Alain Stevez chant, guitare, Pierre-Henri Dromard basse, Laurent Top claviers, John Brenner saxophone, Emmanuel Simoens guitare, Jérémy Stevez batterie

Scène Joël Le Theule 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

