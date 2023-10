OISEAU Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe, 6 février 2024, Sablé-sur-Sarthe.

OISEAU Mardi 6 février 2024, 14h30, 20h30 Scène Joël Le Theule Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif enfant : 8 €

Mustafa a perdu son papa. Paméla a perdu son chien. Un jour déboule la petite Françou, une gamine de CP qui sait comment on va de l’autre côté. Elle y va tous les mercredis ! La petite Françou a l’air zinzin, mais l’espoir gagne Mustafa et Paméla. Un plan de départ s’échafaude, la trouille au ventre, le cœur qui bat… C’est parti pour une aventure qui va entraîner toute l’école, faire trembler la maîtresse, rendre folle la directrice, énerver le gardien et affoler les parents d’élèves. Dans la cour de récréation, le sujet tabou de la mort devient incontournable. Les morts eux-mêmes s’en mêlent… Plutôt que d’enterrer nos disparus dans l’oubli, Anna Nozière et sa compagnie La Polka les mettent à l’honneur dans un spectacle insolent et drôle, plein d’humour et de poésie.

L’Entracte fait partie du réseau départemental jeune public de la Sarthe. Il y a deux ans, notre collectif a choisi d’accompagner l’auteure et metteure en scène Anna Nozière et son projet Oiseau, dont les premières représentations auront lieu en octobre 2023 dans le Sud de la France. Nous serons ravis de découvrir avec vous cette création !

Distribution

Texte, adaptation et mise en scène Anna Nozière | Avec Kate France, Sofia Hisborn et un groupe d’enfants en vidéo | Assistanat à la mise en scène Yohanna Fuchs | Scénographie Alban Ho Van | Vêtements et objets Emma Depoid | Son Nicolas de Gélis | Lumière Mathilde Domarle | Régie générale et plateau Louisa Mercier | Regard extérieur Patrick Haggiag | Administration, production et diffusion Apolline Clapson, Satya Gréau et Audrey Gendre

Équipe du petit film : Réalisation Anna Nozière | Collaboration et régie de tournage Heiremu Pinson | Images et montage Yannis Pachaud | Avec des enfants de l’association socioculturelle Courteline et des ateliers du Théâtre des 3 Clous, encadrés par leurs animateurs et parents | En collaboration avec Romain Dugast, responsable de l’association socioculturelle Courteline, et le Théâtre des 3 Clous | Avec la participation de l’Alliance Funéraire de Touraine, direction Annabelle Cazé | Avec l’aide de Ted Toulet, Steve Brohon, Geneviève et Lucie Thomas, et la participation de nos amis conducteurs de voitures | Remerciements à la Ville de Tours.

Scène Joël Le Theule 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lentracte-sable.fr/oiseau/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lentracte-sable.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lentrate-sable.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 62 22 22 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-06T14:30:00+01:00 – 2024-02-06T15:30:00+01:00

2024-02-06T20:30:00+01:00 – 2024-02-06T21:30:00+01:00

@ Isol Buffy