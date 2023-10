MENTISSA Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe, 19 janvier 2024, Sablé-sur-Sarthe.

MENTISSA Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 Scène Joël Le Theule Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif enfant : 10 €

La chanteuse, nommée aux Victoires de la Musique 2023 et ancienne finaliste de The Voice, dresse en musique un autoportrait sans filtre, alliant sincérité et introspection. Grâce au succès phénoménal du titre Et bam, écrit et composé par Vianney qu’elle a accompagné dans sa tournée des Zénith, la jeune artiste a conquis les Français. Jouant de sa voix à la fois puissante et intimiste, Mentissa est capable des plus fines nuances. Influencée par Adele et Ed Sheeran, elle distille dans ses chansons un son de pop anglaise qu’elle mêle avec délicatesse à la variété française. Entre envolées orchestrales et ballades mélancoliques, sa présence lumineuse ne manquera pas de vous séduire !

Distribution

Avec Mentissa chant, Maïa Collette violoncelle, Célio Tardio batterie, Alexandre Perroud piano

Scène Joël Le Theule 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lentracte-sable.fr/mentissa/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lentracte-sable.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lentracte-sable.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 62 22 22 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T21:45:00+01:00

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T21:45:00+01:00

© Myriam Roehri