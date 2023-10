DIMANCHE Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe, 11 janvier 2024, Sablé-sur-Sarthe.

DIMANCHE Jeudi 11 janvier 2024, 14h30, 20h30 Scène Joël Le Theule Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif enfant : 10 €

Sur les routes, parcourant le monde, une équipe de reporters animaliers prépare un documentaire témoignant de la vie des dernières espèces vivantes sur Terre. Au même moment, une famille s’apprête à passer un dimanche à la maison. Malgré les murs qui tremblent, un vent à décorner les bœufs et le déluge dehors, la vie suit son cours. Alors que tout se transforme et s’effondre autour d’eux, chacun va tenter de préserver son quotidien, jusqu’à l’absurde, déployant une surprenante inventivité. Entre onirisme et réalité, Dimanche dépeint le portrait d’une humanité en total décalage avec son époque, saisie par le chaos des dérèglements climatiques. Mêlant théâtre gestuel, marionnettes et vidéo, les Compagnies Chaliwaté et Focus interrogent notre façon d’être au monde.

Distribution

Écriture et mise en scène Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud | Interprétation Julie Tenret, Thomas Dechaufour, Sandrine Heyraud | en alternance avec Thomas Dechaufour, Shantala Pèpe, Christine Heyraud ou Julie Dacquin | Regard extérieur Alana Osbourne | Marionnettes Joachim Jannin (WAW Studio!) et Jean-Raymond Brassinne | Collaboration Marionnettes Emmanuel Chessa, Aurélie Deloche, Gaëlle Marras | Scénographie Zoé Tenret | Construction décor Zoé Tenret, Bruno Mortaignie (LS Diffusion), Sébastien Boucherit, Sébastien Munck | Création lumière Guillaume Toussaint Fromentin | Création sonore Brice Cannavo | Réalisation vidéo et direction photographique Tristan Galand | Premier assistant caméra Alexandre Cabanne | Chef machiniste Hatuey Suarez | Prise de vue sous-marine Alexandra Brixy | Prise de vue vidéo JT Tom Gineyts | Post-production vidéos Paul Jadoul | Sons vidéos Jeff Levillain (Studio Chocolat-noisette) et Roland Voglaire (Boxon Studio) | Aide costumes Fanny Boizard | Directeur technique Léonard Clarys | Régisseurs Léonard Clarys et, en alternance, Isabelle Derr, Hugues Girard, Nicolas Ghion, David Alonso Morillo, Baptiste Leclère, Britte Van Meurs

