UN JOUR DE NEIGE Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe, 20 octobre 2023, Sablé-sur-Sarthe.

UN JOUR DE NEIGE Vendredi 20 octobre, 20h30 Scène Joël Le Theule Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif enfant : 8 €

En proie aux doutes et à la solitude, un homme se crée une routine rassurante grâce à ses journaux. Profitant de ses angoisses et de ses hésitations, une mystérieuse ombre vient le tourmenter. Au départ discrète, presque imperceptible, elle s’affirme pour devenir de plus en plus pesante. Pour ne pas devenir fou, l’homme essaye de se rattacher à son quotidien qui lui semble de plus en plus étrange… Un soupçon de frisson, des surprises et une atmosphère magique, voilà la recette d’Un jour de neige ! Mêlant jonglerie et magie, le spectacle nous entraîne dans un univers quotidien décalé, qui n’est pas sans nous rappeler les codes du genre fantastique. En jouant avec la matière, les objets et la gravité, la jeune Compagnie L’Ombre participe au renouveau de la magie nouvelle. Une prouesse visuelle et technique qui questionne notre rapport au réel !

Accompagner la création

Nous avions accueilli Félix Didou, avec sa forme courte L’Extra-Quotidien, dans le cadre de L’Attraction Avant en 2018. Le jeune artiste venait de sortir du Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme. Quelques années plus tard, Félix Didou crée la Compagnie L’Ombre et nous présente son premier spectacle Un jour de neige que nous acceptons de coproduire.

Distribution

De et avec Félix Didou | Regard extérieur Esther Mollo et Arthur Chavaudret | Régie plateau Alexis Bardon | Création et régie lumière Laurine Chalon | Consultant ombres Ben Kuperberg et Clément Gamgie Rignault | Accessoiriste Camille Renault | Costumière Laurine Baudon | Construction masque Roxane Ronot | Construction décor Tanguy Simonneaux et Tom-Luck Rizzo | Composition sonore Gaëtan Sourceau

Scène Joël Le Theule 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T21:20:00+02:00

© Metlili.net Compagnie de l’ombre