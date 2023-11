Ma Région Virtuose à Sablé-sur-Sarthe Scène Joël Le Theule – L’Apostrophe Sablé-sur-Sarthe, 26 janvier 2024, Sablé-sur-Sarthe.

Ma Région Virtuose à Sablé-sur-Sarthe 26 – 28 janvier 2024 Scène Joël Le Theule – L’Apostrophe Concerts de 2€ à 12€

Ma Région Virtuose

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

VENDREDI 26 JANVIER 2024

20h30 – Scène Joël Le Theule (45’) – 10€

Big Band Chopin de Varsovie

Piotr Kostrzewa direction

Hot Honey Rag (Chicago Dixi)

Count Basie : The Queen Bee

Trad. : Vabank

Miller : Pennsylvania 6-5000

Goodman : Sing Sing Sing

Ellington : Take the A Train

Rich : Love for sale

Jones/Lewis : Groove Merchant

SAMEDI 27 JANVIER 2024

11h00 – Scène Joël Le Theule (45’) – 2€

En préambule de ce concert, une animation musicale est proposée dans le hall de l’Apostrophe par l’Orchestre à vent junior du conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien dirigé par Sophie de Jocas et Maryse Nail Richard.

L’Orchestre éphémère

Ensemble Musical Crescendo de Parcé

Orchestre d’Harmonie de Sablé-sur-Sarthe

Orchestre d’Harmonie d’Auvers-Le-Hamon

Hans Loir direction

Œuvres de Thierry Deleruyelle

14h00 – Scène Joël Le Theule (45’) – 2€

La Cantonade

Sunhee Park piano

Gwenaëlle Lucas direction

La polyphonie masculine : source d’inspiration traditionnelle européenne des compositeurs classiques, puis revisitée dans l’élan contemporain des musiques du monde.

16h00 – Scène Joël Le Theule (45’) – 2€

Ensemble de musique ancienne du Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien

Emmanuelle Lièvre direction

Œuvres de Franck, Lully, Rameau, Bach, Haendel…

Ensemble de musique ancienne du conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien

Ensemble de violoncelles du conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien

Emmanuelle Lièvre et Natalia Blin direction

Œuvre de Vavilov

Ensemble de violoncelles du conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien

Natalia Blin direction

Œuvres de Glinka, Borodine, Tchaïkovski

17h00 – LA FERTÉ BERNARD – Théâtre du Centre culturel Athéna (45’) – 2€

Orchestre symphonique du Pays du perche sarthois

Pierre Ledru direction

Œuvres de Beethoven, Dvorák, musique klezmer

18h00 – Scène Joël Le Theule (45’) – 6€

Trio SR9 marimbas et vibraphone

Rameau : Gavotte et six doubles, extraits de la Suite en la

Rani : Now, Run – Buka – Today it came

L. Boulanger : Thème et variations

Adams : Hallelujah Junction

18h30 – LA FERTÉ BERNARD – Théâtre du Centre culturel Athéna (45’) – 6€

Trio Chausson trio avec piano

“Vents d’Est”

Haydn : Trio avec piano en sol majeur Hob.XV:25 “Tzigane”

Dvorák : Trio pour piano et cordes n°4 opus 90 “Dumky”

Ayant séjourné une partie de sa vie à Eszterháza en Hongrie, Haydn fut l’un des premiers compositeurs à intégrer le style tzigane dans sa musique, comme en témoigne l’utilisation de verbunkos dans le finale échevelé de son trio en sol majeur, danses que Bartók utilisera à son tour dans les Danses populaires roumaines. Très imprégné lui aussi de folklore slave, Dvorák a eu souvent recours à la dumka dont le chant nostalgique forme toute la matière du célèbre Trio “Dumky”.

20h30 – Scène Joël Le Theule (45’) – 12€

Orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air

Claude Kesmaecker direction

“Les écoles nationales d’Europe centrale”

Kodály : Danses de Galanta

Smetana : La Moldau

Rimski-Korsakov : La Grande Pâque russe, ouverture opus 36

Au tournant des XIXe et XXe siècles, les “écoles nationales” connaissent un formidable essor dans toute l’Europe et tout particulièrement en Hongrie, Tchécoslovaquie et Russie, riches de fortes traditions populaires : puisant dans l’infinie richesse de leurs patrimoines respectifs, Kodály, Rimski-Korsakov ou Smetana avec l’emblématique Moldau inspirée d’un chant populaire de Bohême composent des musiques puissamment évocatrices de l’âme des peuples.

DIMANCHE 28 JANVIER 2024

11h00 – Scène Joël Le Theule (45’) – 2€

Orchestre à cordes du Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien

Isabelle Cauchas direction

Œuvres de Bartók, Brahms…

Orchestre à cordes du Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien

Chœur de classes de formation musicale du Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien

Isabelle Cauchas et Cécile Dantin direction

Weatherly : Danny Boy

14h00 – Scène Joël Le Theule (45’) – 8€

Ilektra Platiopoulou mezzo-soprano

The Curious Bards

Sarah Van Oudenhove viole de gambe

Jean-Christophe Morel cistre irlandais

Louis Capeille harpe triple

Bruno Harlé flûtes

Alix Boivert violon baroque

“Indiscretions”

Amoureux des musiques traditionnelles d’Écosse et d’Irlande, Ilektra Platiopoulou et The Curious Bards vous transportent au cœur de l’âme celte et gaélique avec des chansons d’inspiration variée qui ont au XVIIIe siècle attiré l’attention de grands compositeurs tels Haydn et Beethoven. Au programme également, des danses typiques des deux pays celtes : le strathspey écossais au caractère bien trempé, les slip-jigs irlandaises au rythme endiablé ou encore les hornpipes utilisés par Haendel lui-même !

15h30 – COURTILLERS – Salle L’Ormeau (45’) – 6€

Salga la luna duo guitare et saxophone

Salga la luna (“Que la lune se lève”), c’est la rencontre d’un saxophoniste virtuose et d’un guitariste fou, dont l’un a grandi dans l’univers de la chanson et du rock alternatif, et l’autre dans celui du classique, du jazz et de la musique balkanique. Composée de mélodies épurées, parfois teintées de sonorités flamencas, leur musique vous emmène là où vous aurez envie de vous laisser aller…

17h30 – Scène Joël Le Theule (45’) – 8€

Apollo5

“Invocations”

Guerrero : Veni Domine

Byrd : Beata viscera

Gjeilo : Ubi Caritas

Finzi : Haste on, My Joys !

Debussy : Dieu ! Qu’il la Fait Bon Regarder

Trad. russe / Arr. Levine : Oh, You Wide Steppe

Trad. irlandais / Arr. Wilson pour Apollo5 : The Last Rose Of Summer

John / Arr. Greenwood pour Apollo5 : Your Song

Gershwin / Arr. Greenwood pour Apollo5 : Summertime

Keen / Arr. Paul Smith pour Apollo5 : Homeward Bound

Souvent, les morceaux de musique sont liés pour nous à un souvenir : celui d’un espoir, d’un rêve, d’une émotion… Invoquant leurs propres souvenirs, les chanteurs d’Apollo5 ont composé un programme original mêlant des chansons, des musiques anciennes et des arrangements de chants traditionnels.

19h00 – Scène Joël Le Theule (45’) – 10€

Janoska Ensemble

“Bach to the roots ”

Kreisler : Prélude et Allegro (dans le style de Pugnani)

F. Janoska : Souvenir pour Élise (d’après la Bagatelle “Für Elise” de Beethoven)

Bach : Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043

Le “style Janoska”, c’est un style qui brise les genres et bouleverse le monde de la musique classique ! Combinant avec un talent unique des éléments jazz, pop et classiques, cette formation originaire de Bratislava offre une vision musicale inédite et rafraîchissante que plébiscitent les scènes du monde entier.

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le vendredi 15 décembre 2023 à l’accueil-billetterie de L’Apostrophe, 16 rue Saint-Denis à Sablé-sur-Sarthe.

le lundi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

le mardi de 14h à 18h30

le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30

le vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Fermeture du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024

Billetterie en ligne : www.lentracte-sable.fr

Par téléphone : pendant les horaires d’ouverture au 02 43 62 22 22 (envoi du règlement dans les 72 heures)

Par mail : billetterie@lentracte-sable.fr

Moyens de paiement : espèces, carte bancaire, e.pass culture sport, chèque.

LA FERTÉ BERNARD

Ouverture de la billetterie le vendredi 15 décembre au Centre culturel Athéna, avenue du Général de Gaulle à La Ferté Bernard.

Lundi de 9h00 à 12h00 et du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30

Les jours de concerts, la billetterie ouvre 30 min avant

Contact / réservation : 02 43 71 46 46 – athena@lafertebernard.fr

Billetterie en ligne : billetterie-athena.mapado.com

ACCESSIBILITE

Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à nous prévenir de votre venue lors de l’achat de vos places.

