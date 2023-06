Bal sans frontière avec Bal o’Gadjo et Moon folk Scène Guinguette, Abries (05) Bal sans frontière avec Bal o’Gadjo et Moon folk Scène Guinguette, Abries (05), 19 juillet 2023, . Bal sans frontière avec Bal o’Gadjo et Moon folk Mercredi 19 juillet, 19h00 Scène Guinguette, Abries (05) Gratuit La 31ème édition du festival de musiques du monde MusiQueyras c’est du 16 au 22 juillet!! Toujours dans le magnifique village du bout du monde Abriès-Ristolas/Queyras/Hautes-Alpes. Comme chaque année, nous vous offrons au coeur du festival un beau et grand bal folk le mercredi ! Cette année rendez-vous donc le mercredi 19 juillet avec Moon Folk et Bal o’Gadjo!!! Toute la programmation du festival : https://www.musiqueyras.org/le-festival/programmation/ Le festival c’est aussi des stages! Du 17 au 21 juillet… Immersion garantie! Infos et inscrptions : https://www.musiqueyras.org/le-festival/stages/ source : événement Bal sans frontière avec Bal o’Gadjo et Moon folk publié sur AgendaTrad Scène Guinguette, Abries (05) Place des Halles

