Scène en fête Centre Culturel Les Carmes Langon, samedi 2 mars 2024.

Concert proposé par l’Harmonie Sainte-Cécile de Langon et les ensembles vocaux Cœurs en Chœur de Langon et Résonances de Bazas.

Ce sont environ cent cinquante choristes et musiciens qui vous donnent chaque année rendez-vous pour partager deux moments de fête. Ils reprennent ensemble les plus grands standards musicaux enrichis de nombreux clins d’œil avec toujours le même plaisir et la même envie de faire danser ou fredonner le public.

Le programme varié et entièrement renouvelé chaque année parcourt des genres musicaux comme le jazz, la variété et le classique, ils vont à nouveau enflammer la Scène des Carmes et raviver des émotions qui combleront un public fidèle.

Placement numéroté.

Réservation conseillée. 12 12 EUR.

Début : 2024-03-02 15:00:00

fin : 2024-03-02 18:00:00

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@tourisme-sud-gironde.com

