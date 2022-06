Scène en Fête – Bafang & Flox Saint-Brieuc, 26 août 2022, Saint-Brieuc.

Scène en Fête – Bafang & Flox

Place de la Grille Rue de la Grille Saint-Brieuc Côtes d’Armor Rue de la Grille Place de la Grille

2022-08-26 – 2022-08-26

Rue de la Grille Place de la Grille

Saint-Brieuc

Côtes d’Armor

Et si vous vous laissiez emporter par une vague afro-caribéenne pleine de soleil et d’énergie ? Ce vendredi place de la Grille, vous aurez l’opportunité de découvrir deux artistes qui se produisent pour la 1ère fois dans votre ville !

Les premiers répondent au nom de BAFANG. Ces deux frères, furieux pilotes de leur pirogue afro rock, nous entraînent sur les flots tumultueux d’un fleuve exubérant ! Le second se nomme FLOX, sa marque c’est cette forme de reggae très spatialisée, au son enveloppant, qui semble prendre l’artiste et l’auditeur dans une même bulle à la fois ouatée et tendue !

Et si vous vous laissiez emporter par une vague afro-caribéenne pleine de soleil et d’énergie ? Ce vendredi place de la Grille, vous aurez l’opportunité de découvrir deux artistes qui se produisent pour la 1ère fois dans votre ville !

Les premiers répondent au nom de BAFANG. Ces deux frères, furieux pilotes de leur pirogue afro rock, nous entraînent sur les flots tumultueux d’un fleuve exubérant ! Le second se nomme FLOX, sa marque c’est cette forme de reggae très spatialisée, au son enveloppant, qui semble prendre l’artiste et l’auditeur dans une même bulle à la fois ouatée et tendue !

Rue de la Grille Place de la Grille Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-06-22 par