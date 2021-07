Thonac Thonac Dordogne, Thonac Scène en fête à Thonac Thonac Thonac Catégories d’évènement: Dordogne

Thonac

Scène en fête à Thonac Thonac, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Thonac. Scène en fête à Thonac 2021-07-25 – 2021-07-25

Thonac Dordogne Thonac Quand les jeunes poussent… L’agriculture grandit ! Scène en Fête c’est quoi ? Un projet de promotion sur la place et le rôle de l’agriculture dans la société; Une manifestation pour promouvoir le métier d’agriculteur et les produits issus de l’agriculture; L’occasion d’un contact inédit entre professionnels et grand public, pour montrer que les agriculteurs sont les gardiens du bon sens, dans une agriculture à l’écoute de notre temps et respectueuse de l’environnement Un spectacle humoristique haut en couleurs « La Revanche du Terroir », un repas 100% Périgord, des animations pour les enfants le tout dans une ambiance conviviale! Quand les jeunes poussent… L’agriculture grandit ! Scène en Fête c’est quoi ? Un projet de promotion sur la place et le rôle de l’agriculture dans la société; Une manifestation pour promouvoir le métier d’agriculteur et les produits issus de l’agriculture; L’occasion d’un contact inédit entre professionnels et grand public, pour montrer que les agriculteurs sont les gardiens du bon sens, dans une agriculture à l’écoute de notre temps et respectueuse de l’environnement Un spectacle humoristique haut en couleurs « La Revanche du Terroir », un repas 100% Périgord, des animations pour les enfants le tout dans une ambiance conviviale! +33 6 73 72 24 19 Quand les jeunes poussent… L’agriculture grandit ! Scène en Fête c’est quoi ? Un projet de promotion sur la place et le rôle de l’agriculture dans la société; Une manifestation pour promouvoir le métier d’agriculteur et les produits issus de l’agriculture; L’occasion d’un contact inédit entre professionnels et grand public, pour montrer que les agriculteurs sont les gardiens du bon sens, dans une agriculture à l’écoute de notre temps et respectueuse de l’environnement Un spectacle humoristique haut en couleurs « La Revanche du Terroir », un repas 100% Périgord, des animations pour les enfants le tout dans une ambiance conviviale! EWANews dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Thonac Étiquettes évènement : Autres Lieu Thonac Adresse Ville Thonac lieuville 45.02931#1.12844

Évènements liés