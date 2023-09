Les Barbeaux Scène du Ponton Orléans, 24 septembre 2023, Orléans.

Les Barbeaux Dimanche 24 septembre, 17h30 Scène du Ponton

Musiciens enthousiastes, gouailleurs de carrière, artificiers de la scène et brocanteurs de la parole…on pourrait s’arrêter là pour parler d’eux !

Chez eux,ça tourbillonne,ça étincelle et ça s’emporte… tout le monde parle trop fort, tantôt en français, tantôt en espagnol mais ils savent aussi vous parler au creux de l’oreille : vous raconter des histoires, des histoires de gueules et des histoires de cœur. Les Barbeaux c’est une double culture assumée servie par un humour grinçant, un violon balkanique virevoltant et un accordéon enivrant

Les textes forts où se rencontrent l’exil, la trahison, l’amour, les gueules cassées et les promesses de comptoirs se mêlent à l’envie d’une fête interminable et partagée !

https://www.facebook.com/les.barbeaux.officiel/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T17:30:00+02:00 – 2023-09-24T18:30:00+02:00

