Les Vendeurs d’enclumes – Bonheur d’occasion Scène du Ponton Orléans, 23 septembre 2023, Orléans.

Les Vendeurs d’enclumes – Bonheur d’occasion Samedi 23 septembre, 22h45 Scène du Ponton gratuit

Vendeurs d’Enclumes mêle raison et déraison entre rock, chanson et jazz. Sextet emmené par la plume et la voix de Valérian Renault dont l’interprétation renversante saurait nous faire passer du rire aux larmes en un clin d’œil, ses musiciens hors-pair ne l’accompagnent pas, ils le submergent, l’envahissent,le subliment…

Vendeurs d’enclumes c’est une envie de faire de la chanson autrement. Une chanson «maximaliste » où foisonnent mots et musique dans un tourbillon baroque, flirtant avec l’excèset la folie, toujours sur le fil.

Après neuf ans d’absence, ils reviennent avec un nouveau spectacle luxuriant, où les nouvelles chansons se mêlent à un succulent florilège de leurs albums précédents.

https://www.facebook.com/p/Vendeurs-dEnclumes-100074283711360/

Scène du Ponton quai du châtelet, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T22:45:00+02:00 – 2023-09-23T23:45:00+02:00

