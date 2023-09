Cent Z’escales Scène du Ponton Orléans, 23 septembre 2023, Orléans.

Cent Z’escales Samedi 23 septembre, 12h30 Scène du Ponton

CENT Z’ESCALES est un groupe de chants de marins d’origine paimpolaise. L’aventure a débuté en 1996, peu avant BREST 96. Il est aujourd’hui composé de six membres comprenant cinq voix, un piano (peu courant dans les groupes de chant de marin), une guitare, un djumbé, un tambourin, un violon et un accordéon diatonique. Depuis 1996, CENT Z’ESCALES a écumé de nombreuses scènes et sorti quatre albums : « la bamboche », « mâle de mer », « Porc d’attache » et le dernier en date « Voix navigables ». Aux fils des années, CENT Z’ESCALES a intégré au répertoire des compositions des membres du groupe, tours à tours paroliers et/ou compositeurs pour obtenir un répertoire majoritairement personnel, sans oublier les incontournables des chants de marin, sauce CENT Z’ESCALES ! https://www.facebook.com/CENTZESCALES/

Scène du Ponton quai du châtelet, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T12:30:00+02:00 – 2023-09-23T13:30:00+02:00

