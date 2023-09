Max Livio Scène du Ponton Orléans, 22 septembre 2023, Orléans.

Son inspiration musicale est métissée par les refrains de son enfance qu’ils soient de sources caribéenne (Kassav, Akiyo, LKJ, Bob Marley) ou afro-américaine (Motown, Ray Charles, Stevie Wonder) et son amour de la chanson française et de ses meilleurs ambassadeurs tels Aznavour, Brel ou Gainsbourg influencent son écriture. En 2010, un premier album de dix chansons, «Mon Manifeste» voit le jour.

Disque aux résonances délibérément reggae, Max nous entraîne dans un voyage aux sonorités riches et variés accompagné de textes réfléchis aux multiples inspirations. Son public vibre et bascule dans une émotion contagieuse et partagée.

Après ce premier opus, d’autres albums tout aussi authentiques verront le jour «Sur les bancs de l’école «en 2012, «La Voix est Libre» en 2014 et un EP simplement acoustique en 2015. Son Reggae/Rock&Roots français et ses textes originaux ont su séduire un public fidèle. En 2018, Max Livio est revenu sur le devant de la scène reggae avec un album au titre intrigant «L’Alarme», réalisé par les Frères Cirade. Son nouvel album « Stepa » sort en novembre 2022 sur toutes les plateformes numériques.

