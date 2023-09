Cet évènement est passé Fis d’Galarne Scène du Ponton Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Fis d’Galarne Scène du Ponton Orléans, 22 septembre 2023, Orléans. Fis d’Galarne Vendredi 22 septembre, 15h00 Scène du Ponton Les Fis d’Galarne reviennent sur le festival pour la 11ème fois ! Ce groupe, amoureux de la Loire, animent de nombreuses de fête populaire de Loire, canaux ou en lien avec la navigation, le tout dans une ambiance très festive. https://www.facebook.com/lesfisdgalarne/ Scène du Ponton quai du châtelet, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/lesfisdgalarne/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T15:00:00+02:00 – 2023-09-22T16:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Scène du Ponton Adresse quai du châtelet, Orléans Ville Orléans Departement Loiret latitude longitude 47.89765;1.909239

