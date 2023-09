Hippie Hourrah Scène du Ponton Orléans, 21 septembre 2023, Orléans.

Hippie Hourrah, une créature complexe qui transpire de ses trois têtes le pétrole dont on éclaire les bacchanales. Le trio composé de Miles Dupire-Gagnon, Gabriel Lambert et Cédric Marinelli distribue autant la sagesse des anciens que la médecine des barmen. « Des gars qui font mine de s’en foutre, mais qui démarrent au quart de tour, les riffs à vif, déments et étirables » (dixit Les Inrockuptibles). Leur marathon de réverbérations court comme une hémorragie joyeuse, chauffée par un soleil aux pupilles dilatées ; le visage serein de la cryptique « Sun Family », cette assemblée de fidèles du groupe au sujet de laquelle ce dernier reste avare de commentaires. https://hippiehourrah.ca/

©Etienne Mongrain