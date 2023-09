Jim Murple Memorial Scène du Ponton Orléans, 21 septembre 2023, Orléans.

Jim Murple Memorial Jeudi 21 septembre, 20h30 Scène du Ponton

C’est du rhythm’n blues jamaïcain, du vrai rhythm’n’ blues, léger et envoûtant, où la douleur côtoie la joie de vivre… Mais version Jamaïcaine ! Encore et toujours 6 musiciens qui jouent, qui transpirent et qui swinguent, accompagnés d’une ou deux chanteuses charismatiques débordant d’énergie à la voix douce et rock’n’roll.

Sur scène comme dans leur studio de Montreuil, ces mordus de son et chercheurs de couleurs mettent un point d’honneur à faire vivre la merveilleuse musique traditionnelle jamaïcaine du ska au rythm’n’blues en passant par le calypso et le rocksteady. Que ce soit avec une ou deux chanteuses, comme le propose la nouvelle formule, ils feront bouger les foules tel un raz-de-marée car ils font de la musique pour la musique et non pour faire des disques.

https://www.facebook.com/JimMurpleMemorial

2023-09-21T20:30:00+02:00 – 2023-09-21T21:30:00+02:00

