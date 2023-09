Univercello Scène du Ponton Orléans, 20 septembre 2023, Orléans.

Univercello Mercredi 20 septembre, 22h00 Scène du Ponton

En partant des berges du Saint-Laurent, embarquez pour le monde exaltant et poétique du concerto de Gulda et de son violoncelle fou, pour une traversée rock et jazz jusqu’aux Alpes autrichiennes !

Dans le même esprit jubilatoire et festif, poursuivons ensuite, depuis les quais de Loire, jusqu’aux rives sablonneuses d’Ipanema ! Laissez-vous guider par Gungacello et l’orchestre entre bossa, samba et jazz, rien qu’en fermant les yeux.

> 1ère partie : Les vagues du Saint-Laurent, traditionnel Friedrich Gulda, Concerto pour violoncelle et orchestre à vents.

> 2ème partie : Gungacello & orchestre Avec Yska Benzakoun, violoncelle, Eric Amrofel, guitare, David Georgelet, batterie, Stéphane Decolly, basse électrique et l’ensemble à vents.

En partenariat avec la région Centre Val-de-Loire

Scène du Ponton quai du châtelet, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.centre-valdeloire.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T22:00:00+02:00 – 2023-09-20T23:59:00+02:00

2023-09-20T22:00:00+02:00 – 2023-09-20T23:59:00+02:00

fdl2023 fdl_import

© C.Clodelle