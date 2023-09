Bouexi Band Cajun Scène du Ponton Orléans, 20 septembre 2023, Orléans.

Bouexi Band Cajun 20 – 24 septembre Scène du Ponton

Groupe de musique cajun & country créé en 2014, le Bouexi Band s’est bâti une solide réputation scénique tout au long de ces années et vous propose un voyage à travers la musique américaine avec en toile de fond les danses de ce vaste continent. A partir de l’Acadie jusqu’aux bayous de Louisiane puis à travers les grandes plaines jusqu’à l’arrière-pays californien, les chansons chantées en langue cajun, vous feront traverser les États-Unis sur les rythmes du Western swing, Two-step, Madison, Valse, Charleston, Line-dance, Country HonkyTonk & Bluegrass.

Ce répertoire totalement inédit, joué par ce groupe de six musiciens aguerris, saura ravir aussi bien vos oreilles que vos pieds ! Plus qu’un style de musique, c’est une culture, un peuple, une histoire que vous propose ce groupe dans une ambiance chaleureuse en communion avec le public.

https://www.facebook.com/bouexiband

Scène du Ponton quai du châtelet, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/bouexiband/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T12:30:00+02:00 – 2023-09-20T13:30:00+02:00

2023-09-24T12:45:00+02:00 – 2023-09-24T13:45:00+02:00

fdl2023 fdl_import