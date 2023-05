Le manager, les deux crapauds et l’air du temps Scène du Lapin Vert La Montagne Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non Plein : 8 € / Réduit : 5 € / Gratuit – 10 ans / Carte 5 entrées : 30 € (non nominative) Réservations par sms au 07 49 27 72 44 ou par mail : almlapinvert@free.fr Pièce de e Solenn Jarniou. Deux demandeurs d’emploi sont en recherche à Pôle Emploi. Ils ne parviennent pas à s’insérer durablement dans le monde du travail. Leur difficulté : « Elle » ne s’exprime qu’en argot et « Lui » ne communique qu’en alexandrin. Un conseiller de l’agence, sous la pression de sa hiérarchie, leur impose un stage de rééducation linguistique et langagière en vue d’une employabilité. Il fait pour cela appel à son frère « Le manager ». Par le Théâtre de la Pimpeloche (Legé) Mise en scène : Franck Chevasson Durée : 1h15 Scène du Lapin Vert La Montagne 44620 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Scène du Lapin Vert Adresse Foyer laïque - 45 rue Violin Ville La Montagne Departement Loire-Atlantique Tarif Plein : 8 € / Réduit : 5 € / Gratuit - 10 ans / Carte 5 entrées : 30 € (non nominative) Réservations par sms au 07 49 27 72 44 ou par mail : almlapinvert@free.fr Lieu Ville Scène du Lapin Vert La Montagne

