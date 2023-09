Le Kid Scène du canal Orléans, 23 septembre 2023, Orléans.

Le Kid Samedi 23 septembre, 20h15 Scène du canal

Après avoir été l’emblématique resident du Nova Club a son ouverture, et un des résidents du prestigieux Milk à Montpellier, il est ensuite devenu un des DJ guests français les plus actifs grâce à sa tournée « Space Tour ». Ses remixs et ses productions l’ont propulsé à l’échelle internationale, en tournée en Asie, avant de revenir en Europe suite à la crise Covid, pour devenir resident à La Nuba, en Espagne.

Producteur, il collabore et travaille avec Diplo, Major Lazer notamment pour le titre « King Of The Party » intro du show de Major Lazer, ou encore « Lights Down » en collaboration avec Walshy Fire, mais également avec Djibril Cissé dans son remix de « Illimité » pour MHD, ou encore le remix de TDB de Oboy, qui cartonnent dans les clubs. Ses morceaux sont playlistés entres autres par DJ Snake, Chainsmokers et d’autres nombreux artistes de renommée mondiale, sans compter les productions qu’il travaille en secret pour d’autres artistes de différentes horizons musicales dans le monde. https://www.instagram.com/bonjourlekid

2023-09-23T20:15:00+02:00 – 2023-09-23T21:15:00+02:00

