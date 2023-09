Nikita Scène du canal Orléans, 22 septembre 2023, Orléans.

Nikita Vendredi 22 septembre, 22h45 Scène du canal

Nikita est une DJ Franco-Canadienne. Chanteuse et productrice depuis 2014 elle s’est produite dans les clubs les plus prestigieux de Montréal et Toronto (Brassai, Five Social…). Résidente à la Taverne où elle fait danser les clients les vendredis et samedis soirs, elle a été Dj guest dans plusieurs festivals en France incluant le Cocorico festival au Chateau de la Ferté Saint Aubin.

https://www.instagram.com/nikitakredall/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T22:45:00+02:00 – 2023-09-22T23:45:00+02:00

