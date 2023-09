Wydog Scène du canal Orléans, 21 septembre 2023, Orléans.

Wydog est un DJ de la scène française basé à Orléans. Il a enchaîné les résidences depuis 10 ans dans des grands clubs régionaux, jusqu’à Blois et Tours. Dans la région orléanaise, il est également un des lauréat du set electro 2017, DJ au cocorico en 2020, organisateur et DJ de la fête de la musique 2022, place de Loire, avec des artistes nationaux et internationaux tels que Hurrican X, Freekill… Actuellement directeur artistique et DJ résident du River Lanes, place de Loire, à Orléans, il connaît bien le public orléanais !

Après avoir tournée sur toutes les premières parties des tournées Space Tour de Le Kid, il a eu l’occasion de faire des premières parties comme celle d’Aazar, Bellorum, Tony Romera, Jauz, Cesqueaux ou encore Mossiman.

