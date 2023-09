Cet évènement est passé Derrick Sound System Scène du canal Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Derrick Sound System Scène du canal Orléans, 20 septembre 2023, Orléans. Derrick Sound System 20 – 23 septembre Scène du canal Le Derrick sound system propose un set DJ et VJ joyeux et dansant !

Ça Groove ! Ca ambiance !

Le quai du Roi devient un immense dance floor !

Les bâtiments qui entourent le quai du Roi seront utilisés comme support de projection pour le VJ.

https://cielimpromptu.jimdofree.com/le-derrick-sound-system/ Scène du canal quai du Roi, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-09-20T21:45:00+02:00 – 2023-09-20T22:45:00+02:00

