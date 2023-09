La Guinguette à Eugène Scène du canal Orléans, 20 septembre 2023, Orléans.

La Guinguette à Eugène 20 – 24 septembre Scène du canal

Eugène Papote est chanteur de rue, bonimenteur, débagouleur patenté. Il vous invite à vous installer bien confortablement dans sa guinguette pour déguster ses chansons populaires à l’Orgue de Barbarie.

Et puis c’est bien connu « plus on est de fous plus on rit »… Eugène invite donc les artistes du coin, les oiseaux de passage et de tous bords à se poser chez lui pour partager des moments conviviaux, festifs, poétiques,…

Soyez tous les bienvenus dans « La Guinguette à Eugène » https://www.facebook.com/thomas.tettamanzi

Scène du canal quai du Roi, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T12:30:00+02:00 – 2023-09-20T13:30:00+02:00

2023-09-24T18:00:00+02:00 – 2023-09-24T19:00:00+02:00

