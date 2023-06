Scène d’Eté 2023 – BPM Scène d’été Vitry-sur-Seine, 22 juillet 2023, Vitry-sur-Seine.

BPM est un concert hors du temps pour deux body percussionnistes-jongleurs et un musicien multi-instrumentiste. Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle du rap indien au funk en passant par l’électro. Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de musique, les balles et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de tambour et les chutes en silences…

Scène d'été Parc du Coteau – Rue Édouard Til 94400 Vitry-sur-Seine

Compagnie POC©