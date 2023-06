Scène d’Eté 2023 – « Tranche de Cirque » de Bruno Lanteri Scène d’été Vitry-sur-Seine, 16 juillet 2023, Vitry-sur-Seine.

Scène d’Eté 2023 – « Tranche de Cirque » de Bruno Lanteri Dimanche 16 juillet, 18h00 Scène d’été

« TRANCHE DE CIRQUE » est un one man show tout public de 60 minutes où la jonglerie, l’équilibre, la musique, la magie, l’art clownesque et la participation du public se conjuguent de façon burlesque et inattendue.

Scène d’été Parc du Coteau – Rue Édouard Til 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Clos Langlois Val-de-Marne Île-de-France https://www.vitry94.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T18:00:00+02:00 – 2023-07-16T19:00:00+02:00

