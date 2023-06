Scène d’Eté – Ciné Plein-Air : Les Bad Guys Scène d’été Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine Scène d’Eté – Ciné Plein-Air : Les Bad Guys Scène d’été Vitry-sur-Seine, 8 juillet 2023, Vitry-sur-Seine. Scène d’Eté – Ciné Plein-Air : Les Bad Guys Samedi 8 juillet, 21h30 Scène d’été LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables. Ces cinq compères sont tristement célèbres pour leurs aptitudes respectives au crime : – M. Loup, le fringant pickpocket

– M. Serpent, le perceur de coffre forts blasé

– M. Requin, l’expert en camouflage au sang très très froid

– M. Piranha, le gros bras excessivement soupe au lait de la bande

– Mlle Tarentule, la pirate informatique dont les talents de hacker sont aussi aiguisés que sa langue. Mais après des années d’incalculables méfaits, ceux qui sont devenus sans conteste les malfrats les plus recherchés du monde, finissent par se faire arrêter. Mr Loup conclut alors un marché (qu’il n’a évidemment pas l’intention d’honorer) afin de s’éviter ainsi qu’à ses compères, bien des années en prison : les Bad Guys vont devenir honorables. Sous la tutelle de leur nouveau mentor, un cochon d’Inde aussi adorable qu’arrogant, le Professeur Marmelade, les Bad Guys sont bien partis pour rouler leur monde et faire croire à tous qu’ils ont changé. Mais ce faisant, Mr Loup commence à comprendre que faire vraiment le bien pourrait être la clef de ce qui lui a toujours manqué : la reconnaissance. Alors qu’un nouveau méchant s’en prend à la ville, va-t-il pouvoir persuader ses acolytes de le suivre sur le chemin de la rédemption et de devenir enfin des gentils ? Scène d’été Parc du Coteau – Rue Édouard Til 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Clos Langlois Val-de-Marne Île-de-France https://www.vitry94.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T21:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-08T21:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00 Prime Video© Détails Catégories d’Évènement: Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Autres Lieu Scène d'été Adresse Parc du Coteau - Rue Édouard Til 94400 Vitry-sur-Seine Ville Vitry-sur-Seine Departement Val-de-Marne Lieu Ville Scène d'été Vitry-sur-Seine

Scène d'été Vitry-sur-Seine Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-sur-seine/

Scène d’Eté – Ciné Plein-Air : Les Bad Guys Scène d’été Vitry-sur-Seine 2023-07-08 was last modified: by Scène d’Eté – Ciné Plein-Air : Les Bad Guys Scène d’été Vitry-sur-Seine Scène d'été Vitry-sur-Seine 8 juillet 2023