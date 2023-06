Scène d’Eté – Fanfare Olaïtan Scène d’été Vitry-sur-Seine, 2 juillet 2023, Vitry-sur-Seine.

Scène d’Eté – Fanfare Olaïtan Dimanche 2 juillet, 20h00 Scène d’été

La fanfare Olaïtan signifie par son nom « la source ne tarie jamais ». Elle est composée de 7 musiciens unis pour valoriser la culture traditionnelle du Vaudou, dont le Benin en est le berceau.

Les cuivres et les percussions se mêlent pour ne faire plus qu’un unisson, à ressentir en dansant et en chantant. On n’écoute pas la fanfare Olaïtan, on la suit, on la vit et on la partage.

Quand on sait ce que le Bénin est capable d’apporter à la culture des fanfares, c’est tout naturellement que Zn Production a voulu collaborer avec ces musiciens hors-normes, véritables gardiens de la musique que nous appelons « vivante ».

Scène d’été Parc du Coteau – Rue Édouard Til 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Clos Langlois Val-de-Marne Île-de-France https://www.vitry94.fr/

