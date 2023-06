Fête de la Musique – Ouverture de la Scène d’Été 2023 Scène d’été Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine Fête de la Musique – Ouverture de la Scène d’Été 2023 Scène d’été Vitry-sur-Seine, 21 juin 2023, Vitry-sur-Seine. Fête de la Musique – Ouverture de la Scène d’Été 2023 Mercredi 21 juin, 18h00 Scène d’été VITRYCAMBA ( Amateurs vitriots, jeunesse, sur le thème de solidarité des peuples et ouverture sur le monde) YANES (Musique Magrehbine, chant) YEMAYA LA BANDA (groupe de 12 musiciennes (dont une vitriote !) expérimentées venues des quatre coins du monde, réunies à Paris pour partager leur passion commune. Scène d’été Parc du Coteau – Rue Édouard Til 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Clos Langlois Val-de-Marne Île-de-France https://www.vitry94.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

