Scène d’été – The ‘O’ City Vipers à St-Seurin-de-Cursac Saint-Seurin-de-Cursac, 4 juin 2022, Saint-Seurin-de-Cursac.

Scène d’été – The ‘O’ City Vipers à St-Seurin-de-Cursac Saint-Seurin-de-Cursac

2022-06-04 21:00:00 – 2022-06-04

Saint-Seurin-de-Cursac 33390 Saint-Seurin-de-Cursac

Dans le cadre des scènes d’été en Gironde, retrouvez pour cette édition 2022 le groupe Bordelais the ‘O’ City Vipers à Saint-Seurin-de-Cursac !

The ‘O’ City Vipers s’inspirent des enregistrements de groupes de « Hot jazz » de la fin des années 20 / début des années 30. Ils privilégient les arrangements complexes et intéressants présents sur les 78 tours de l’époque évitant ainsi l’improvisation totale à la manière des groupes de Jazz New Orleans actuels.

Chaque titre a fait l’objet d’une recherche et est interprété au plusproche de la version originale ; leur durée n’excède pas celle d’une face de 78 tours.

+33 5 57 42 93 71

Saint-Seurin-de-Cursac

