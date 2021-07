Scène d’été : Concert « Vanessa Desnault » Decize, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Decize.

Scène d’été : Concert « Vanessa Desnault » 2021-07-03 – 2021-07-03

Decize Nièvre

Vanessa Desnault, artiste locale animera cette soirée avec de la variété française et internationale. Mélange de musiques actuelles et de flash-back avec Boney M etc. pour danser, chanter et s’amuser !

Concert gratuit

Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) et la Ville de Decize.

tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 http://www.decize-confluence.fr/

Vanessa Desnault, artiste locale animera cette soirée avec de la variété française et internationale. Mélange de musiques actuelles et de flash-back avec Boney M etc. pour danser, chanter et s’amuser !

Concert gratuit

Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) et la Ville de Decize.

dernière mise à jour : 2021-05-07 par