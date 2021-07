Scène d’été : Concert » Underground Cosmic » Decize, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Decize.

Scène d’été : Concert » Underground Cosmic » 2021-09-10 – 2021-09-10

Decize 58300

« UNDERGROUND COSMIC DIDGS alias UCDidgs est avant tout un duo de didgeridoos, instrument ancestral originaire d’Australie. Ces vibrations puissantes sont revisitées dans un style de jeu contemporain aux sonorités surprenantes, intégrant beatbox, guimbarde et harmonica pour créer en concert des ambiances oniriques, festives et dansantes. Rythmique 100% acoustique !

Bio : Après plus de deux ans d’improvisation comme musiciens du métro, Adrien et Julien fusionnent leurs deux styles musicaux pour former en 2016 Underground Cosmic Didgs. Explorant et repoussant les possibilités de l’instrument, ils sont alors reconnus par leurs pairs et vainqueurs de l’évènement international Didg to Didg en duo. La dynamique est lancée, ils partagent depuis avec énergie sur scène et encore dans le métro (station St Michel), leur univers rythmique coloré world et natural trance ».

Concert gratuit

Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) et Ville de Decize.

« UNDERGROUND COSMIC DIDGS alias UCDidgs est avant tout un duo de didgeridoos, instrument ancestral originaire d’Australie. Ces vibrations puissantes sont revisitées dans un style de jeu contemporain aux sonorités surprenantes, intégrant beatbox, guimbarde et harmonica pour créer en concert des ambiances oniriques, festives et dansantes. Rythmique 100% acoustique !

Bio : Après plus de deux ans d’improvisation comme musiciens du métro, Adrien et Julien fusionnent leurs deux styles musicaux pour former en 2016 Underground Cosmic Didgs. Explorant et repoussant les possibilités de l’instrument, ils sont alors reconnus par leurs pairs et vainqueurs de l’évènement international Didg to Didg en duo. La dynamique est lancée, ils partagent depuis avec énergie sur scène et encore dans le métro (station St Michel), leur univers rythmique coloré world et natural trance ».

Concert gratuit

Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) et Ville de Decize.

dernière mise à jour : 2021-05-07 par