Scène d’été : Concert « Nash »

Concert, scène d’été « Nash » – Decize

Vendredi 9 septembre 2022 à 21h00

Le groupe de musique NASH, qui sillonne depuis plus de quinze ans les routes de Bourgogne et de France propose un répertoire de reprises en musiques actuelles très large, allant du Rock, de la Pop en passant par le Funk, mais aussi du Reggae et des Standards Blues ainsi que la variété Française et Internationale (U2, Rolling stones, The police, Bob Marley, David Bowie, Muse, Bruno Mars, Coldplay, Noir Désir, Téléphone, Frero Delavega, etc…).

Composé de 3 musiciens chanteurs et multi-instrumentistes, il nous offre ainsi une formule « POWER TRIO » : guitare-basse-batterie, agrémentée de sonorités aussi bien chaleureuses et mélodiques en mêlant la guitare acoustique aux percussions et au ukulélé, que modernes et énergiques en alliant avec brio les pads électroniques et les samples au son de la guitare électrique et d’envolées lyriques maîtrisées.

Ces 3 musiciens professionnels, forts d’une grande expérience de la musique et de la scène distillent une musique de qualité avec une justesse dans l’interprétation et un rapport très chaleureux avec son public.

La diversité du répertoire lui permet de se produire dans les bars, restaurants, cafés concert mais aussi d’assurer l’animation de manifestations en tout genre du plus petit aux plus grands évènements pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Leur expérience de la scène et la popularité du répertoire créent un échange festif avec le public et assurent un rendu original de qualité.

Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD)

