Scène d’été : Concert « Nash » Decize, 20 août 2021-20 août 2021, Decize.

Scène d’été : Concert « Nash » 2021-08-20 – 2021-08-20

Decize 58300

Le groupe nivernais Nash vous fera vibrer avec leur répertoire de reprises Pop Rock.

Un trio avec, guitare, basse, batterie et trois voix, qui sillonnent la Bourgogne depuis plus de dix ans. Leur expérience de la scène crée un échange festif avec le public et assure un rendu original de qualité et de partage.

Concert gratuit

Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) et la Ville de Decize.

Le groupe nivernais Nash vous fera vibrer avec leur répertoire de reprises Pop Rock.

Un trio avec, guitare, basse, batterie et trois voix, qui sillonnent la Bourgogne depuis plus de dix ans. Leur expérience de la scène crée un échange festif avec le public et assure un rendu original de qualité et de partage.

Concert gratuit

Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) et la Ville de Decize.

dernière mise à jour : 2021-05-07 par