Scène d’été : Concert « Les Sardines Jumper’s » Decize, 6 août 2021-6 août 2021, Decize.

Martine, Aldo et Jeff vous invitent dans leur univers «Jump’n’ rollien », mais pas que… débridé et sans prise de tête, avec le sourire, du partage et de l’émotion.

Concert gratuit

Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) et la ville de Decize.

