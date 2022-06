Scène d’été : Concert « Fortunate Sons » Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nièvre

Scène d’été : Concert « Fortunate Sons » Decize, 1 juillet 2022, Decize. Scène d’été : Concert « Fortunate Sons »

Place Saint-Just Decize Nièvre

2022-07-01 – 2022-07-01 Decize

Nièvre Decize EUR Quatre vieux briscards du rock’n’roll territorial se proposent de réveiller notre mémoire en allant fouiller dans le répertoire de Creedence clearwater revival et de John Fogerty. Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) et la Ville de Decize. tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 http://www.decize-confluence.fr/ Quatre vieux briscards du rock’n’roll territorial se proposent de réveiller notre mémoire en allant fouiller dans le répertoire de Creedence clearwater revival et de John Fogerty. Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) et la Ville de Decize. Decize

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Decize, Nièvre Other Lieu Decize Adresse Place Saint-Just Decize Nièvre Ville Decize lieuville Decize Departement Nièvre

Decize Decize Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decize/

Scène d’été : Concert « Fortunate Sons » Decize 2022-07-01 was last modified: by Scène d’été : Concert « Fortunate Sons » Decize Decize 1 juillet 2022 Place Saint-Just Decize Nièvre

Decize Nièvre