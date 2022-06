Scène d’été : Concert « Fifty » Decize, 20 août 2022, Decize.

Scène d’été : Concert « Fifty »

Bar-Restaurant « La Marina » Place du Champ de Foire Decize Nièvre Place du Champ de Foire Bar-Restaurant « La Marina »

2022-08-20 – 2022-08-20

Place du Champ de Foire Bar-Restaurant « La Marina »

Decize

Nièvre

EUR La voix de Serge Pouvel, la batterie de Jean-Yves Dessault, la basse de Ludovic Bernard ou encore les riffs de guitare de Dominique Blot résonneront de nouveau à l’Espace Élodie !

Pour le répertoire, c’est « fifty/cinquante », formule hybride et osée qui désigne, à parts égales, chansons françaises et anglo-saxonnes : Joe Cocker, The Police, Phil Collins, Bowie, U2, Téléphone, De Palmas, Dutronc, Hallyday etc.

Du bon pop/rock comme on aime !

Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD)

La voix de Serge Pouvel, la batterie de Jean-Yves Dessault, la basse de Ludovic Bernard ou encore les riffs de guitare de Dominique Blot résonneront de nouveau à l’Espace Élodie !

Pour le répertoire, c’est « fifty/cinquante », formule hybride et osée qui désigne, à parts égales, chansons françaises et anglo-saxonnes : Joe Cocker, The Police, Phil Collins, Bowie, U2, Téléphone, De Palmas, Dutronc, Hallyday etc.

Du bon pop/rock comme on aime !

Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD)

Place du Champ de Foire Bar-Restaurant « La Marina » Decize

dernière mise à jour : 2022-06-28 par