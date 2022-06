Scène d’été : Concert « Eggplants » Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Scène d'été : Concert « Eggplants »
Decize, 22 juillet 2022
Sunday Chiken, 2 Place Jean Jaurès, Decize, Nièvre

The Eggplants, c'est la rencontre de deux fans de légumes violets qui se trouvèrent une passion commune pour la pop rock girly. De Britney Spears à Katy Perry en passant par Dido ou même Björk, ils vous emmèneront avec leur duo guitare-voix à la découverte de la musique végan et sans gluten !

Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD)

