Decize Decize 58300, Decize Scène d’été : Concert « Dizesters » Decize Decize Catégories d’évènement: 58300

Decize

Scène d’été : Concert « Dizesters » Decize, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Decize. Scène d’été : Concert « Dizesters » 2021-09-03 – 2021-09-03

Decize 58300 Concert de musiques Rock, quatuor garage rock psyché, en provenance directe de La Nièvre ! Concert gratuit Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) et la ville de Decize. Concert de musiques Rock, quatuor garage rock psyché, en provenance directe de La Nièvre ! Concert gratuit Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) et la ville de Decize. dernière mise à jour : 2021-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: 58300, Decize Étiquettes évènement : Autres Lieu Decize Adresse Ville Decize lieuville 46.82909#3.46386