Scène d’été : Concert « Col et Stérol » Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nièvre

Scène d’été : Concert « Col et Stérol » Decize, 9 juillet 2022, Decize. Scène d’été : Concert « Col et Stérol »

Restaurant « La Chope » Route de Champvert Decize Nièvre Route de Champvert Restaurant « La Chope »

2022-07-09 – 2022-07-09

Route de Champvert Restaurant « La Chope »

Decize

Nièvre EUR Deux complices qui font partager au public un répertoire très éclectique, blues, rock, des années 70 à nos jours. Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 http://www.sud-nivernais.fr/ Deux complices qui font partager au public un répertoire très éclectique, blues, rock, des années 70 à nos jours. Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) Route de Champvert Restaurant « La Chope » Decize

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Decize, Nièvre Other Lieu Decize Adresse Decize Nièvre Route de Champvert Restaurant "La Chope" Ville Decize lieuville Route de Champvert Restaurant "La Chope" Decize Departement Nièvre

Decize Decize Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decize/

Scène d’été : Concert « Col et Stérol » Decize 2022-07-09 was last modified: by Scène d’été : Concert « Col et Stérol » Decize Decize 9 juillet 2022 Restaurant "La Chope" Route de Champvert Decize Nièvre

Decize Nièvre