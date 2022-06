Scène d’été : Concert « Awek » Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nièvre

Scène d’été : Concert « Awek » Decize, 15 juillet 2022, Decize. Scène d’été : Concert « Awek »

25, Boulevard Voltaire Bar-Crêperie Le Courlis Decize Nièvre Bar-Crêperie Le Courlis 25, Boulevard Voltaire

2022-07-15 – 2022-07-15

Bar-Crêperie Le Courlis 25, Boulevard Voltaire

Decize

Nièvre EUR AWEK, le groupe aux multiples récompenses, incontournable de la scène Blues française et internationale. Près de 2000 concerts à travers l’Europe, l’Inde, le Maroc, le Québec et les USA… Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) AWEK, le groupe aux multiples récompenses, incontournable de la scène Blues française et internationale. Près de 2000 concerts à travers l’Europe, l’Inde, le Maroc, le Québec et les USA… Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) Bar-Crêperie Le Courlis 25, Boulevard Voltaire Decize

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Decize, Nièvre Autres Lieu Decize Adresse Decize Nièvre Bar-Crêperie Le Courlis 25, Boulevard Voltaire Ville Decize lieuville Bar-Crêperie Le Courlis 25, Boulevard Voltaire Decize Departement Nièvre

Decize Decize Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decize/

Scène d’été : Concert « Awek » Decize 2022-07-15 was last modified: by Scène d’été : Concert « Awek » Decize Decize 15 juillet 2022 25, Boulevard Voltaire Bar-Crêperie Le Courlis Decize Nièvre

Decize Nièvre