Névé Scène des tourelles Orléans, 24 septembre 2023, Orléans.

Le point de départ, c’est l’envie de Seb Janjou et Julien Chalmet d’écrire des titres pop indé et leur amour commun pour des artistes américains comme Wilco ou Grizzly Bear … Et déjà, l’envie de mélanger les structures pop classiques à des touches de psychédélisme, de musique minimaliste ou des sonorités synthétiques.

https://www.facebook.com/NeveMusique/

2023-09-24T17:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

