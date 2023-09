Bulle Scène des tourelles Orléans, 24 septembre 2023, Orléans.

« BULLE: nom féminin (latin bulla, bulle d’air) Dans une bande dessinée, élément graphique, défini le plus souvent par une ligne fermée, qui permet d’exprimer les paroles ou les pensées des personnages. Bercé par de multiples influences, Bulle, ce sont deux artistes dessinant une esthétique singulière. Deux musiciens à la mine affûtée et dont les doigts font s’animer les notes sur le papier. L’accordéon et le violoncelle fusionnent et à eux deux façonnent la matière sonore. Bulle ouvre et explore de nouveaux espaces de narration où le spectateur est invité à rêver.

A chaque départ une nouvelle bulle se dessine et à chaque bulle son histoire. »

Scène des tourelles Quai du fort des tourelles, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

©Aurelie Vain