Bagad Kevrenn Orléans Scène des tourelles Orléans, 24 septembre 2023, Orléans.

Bagad Kevrenn Orléans Dimanche 24 septembre, 12h00 Scène des tourelles

La « Kevrenn Orléañs » est formée du bagad et du cercle de danse : musique traditionnelle, prestation scénique de danses, …Elle propose des ateliers de chants, de filets et de broderies. Elle assure aussi une formation musicale sur les trois pupitres traditionnels ainsi qu’une initiation aux danses et à la langue bretonne. Elle peut assurer des spectacles : danses chorégraphiées accompagnées par les musiciens ou les chanteurs ainsi que des animations diverses : concerts, défilés, initiations …

Scène des tourelles Quai du fort des tourelles, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T12:00:00+02:00 – 2023-09-24T13:00:00+02:00

2023-09-24T12:00:00+02:00 – 2023-09-24T13:00:00+02:00

fdl2023 fdl_import