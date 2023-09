Cet évènement est passé Louise et Michel Scène des tourelles Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Louise et Michel Scène des tourelles Orléans, 23 septembre 2023, Orléans. Louise et Michel Samedi 23 septembre, 18h30 Scène des tourelles Duo, unisson magique : effluves sonores à l’huile essentielle de gingembre, ballades mélancoliques, jazz dynamique et rock psychédélique, le tout pour oreilles curieuses, attentives et fantastiques.

Raphaël Gautier : guitare électrique

Sacha Gillard : Clarinette, clarinette basse

https://louiseetmichel.bandcamp.com/releases Scène des tourelles Quai du fort des tourelles, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://louiseetmichel.bandcamp.com/releases »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T18:30:00+02:00 – 2023-09-23T19:30:00+02:00

2023-09-23T18:30:00+02:00 – 2023-09-23T19:30:00+02:00

