Orléans Ça part en live Scène des tourelles Orléans, 22 septembre 2023, Orléans. Ça part en live 22 et 23 septembre Scène des tourelles Ça part en Live, c’est quatre musiciens à VOTRE service pour vous accompagner en live dans vos chansons préférées.

Venez chanter sans complexe les tubes pop&rock !

Pour cette 11e édition, tous les tubes Québécois seront proposés !

2023-09-22T21:00:00+02:00 – 2023-09-22T22:00:00+02:00

